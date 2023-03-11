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«Спартак» — «Факел» 3:2, результат матча 19-го тура РПЛ 11 марта 2023 года

«Спартак» обыграл «Факел» в матче РПЛ
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Завершился матч Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал воронежский «Факел». Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучал в 16:30 мск. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2.

На 18-й минуте матча нападающий московской команды Квинси Промес открыл счёт, сыграв на добивании после удара Антона Зиньковского. На 42-й минуте Промес оформил дубль, но спустя минуту Хызыр Аппаев отыграл один мяч. На последней минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счёт. На 87-й минуте после передачи Александра Соболева Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперёд.

«Спартак» находится в Российской Премьер-Лиге на втором месте, набрав 40 очков. «Факел» занимает в чемпионате 14-е место с 14 очками.

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
11 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Факел
Воронеж
1:0 Промес – 18'   2:0 Промес – 41'   2:1 Аппаев – 43'   2:2 Рабеи – 45+4'   3:2 Мартинс Перейра – 87'
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