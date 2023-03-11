«Спартак» обыграл «Факел» в матче РПЛ
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Завершился матч Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал воронежский «Факел». Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучал в 16:30 мск. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2.
На 18-й минуте матча нападающий московской команды Квинси Промес открыл счёт, сыграв на добивании после удара Антона Зиньковского. На 42-й минуте Промес оформил дубль, но спустя минуту Хызыр Аппаев отыграл один мяч. На последней минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счёт. На 87-й минуте после передачи Александра Соболева Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперёд.
«Спартак» находится в Российской Премьер-Лиге на втором месте, набрав 40 очков. «Факел» занимает в чемпионате 14-е место с 14 очками.
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