Александр Мостовой: я говорил, что «Спартак» обязан выигрывать. Но «Факел» — молодцы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» со счётом 3:2. Победный гол красно-белых забил нападающий Кристофер Мартинс на 87-й минуте.

«Я говорил, что «Спартак» обязан выигрывать — выиграли, но очень трудно. Но тут видна разница «Спартака» и «Зенита» с другими клубами: выходят футболисты и сразу усиливают. Сегодня мы это увидели.

Зачем в «Факеле» убрали Аппаева? Он носился весь матч, отлично играл. Выпустили другого — это кошмар: потерял два мяча, всё невпопад. Замены «Факел» ослабили. У «Спартака» вышел Мартинс и забил. Победа по делу, но «Факел» — молодцы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.