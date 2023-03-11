Александр Мостовой: я говорил, что «Спартак» обязан выигрывать. Но «Факел» — молодцы
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» со счётом 3:2. Победный гол красно-белых забил нападающий Кристофер Мартинс на 87-й минуте.
«Я говорил, что «Спартак» обязан выигрывать — выиграли, но очень трудно. Но тут видна разница «Спартака» и «Зенита» с другими клубами: выходят футболисты и сразу усиливают. Сегодня мы это увидели.
Зачем в «Факеле» убрали Аппаева? Он носился весь матч, отлично играл. Выпустили другого — это кошмар: потерял два мяча, всё невпопад. Замены «Факел» ослабили. У «Спартака» вышел Мартинс и забил. Победа по делу, но «Факел» — молодцы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новость по темеИгроки «Спартака» помешали Абаскалю подойти к арбитру
Комментарии
- 11 марта 2023
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:49
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:20
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:25
-
17:25
-
17:24
-
17:24
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:07
-
17:04
Партнерский контент