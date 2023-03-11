Александр Мостовой: «Спартак» никто не убивает

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не верит, что в отношении московского клуба есть судейский заговор. Такое мнение Мостовой высказал после матча команды с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» никто не убивает — это просто эмоции, они есть у всех. Особенно когда выигрываешь такую игру. Когда ты выигрываешь, то тебе всё с рук сходит. Был бы «Спартак» сейчас на таком месте, как при Ваноли, то уже оштрафовали бы Абаскаля за такое. Пока можно бегать, кричать и рассказывать. Просто здесь виден уровень судейства, а не конкретное отношение к «Спартаку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице второе место.