Александр Мостовой: «Спартак» никто не убивает
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не верит, что в отношении московского клуба есть судейский заговор. Такое мнение Мостовой высказал после матча команды с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» никто не убивает — это просто эмоции, они есть у всех. Особенно когда выигрываешь такую игру. Когда ты выигрываешь, то тебе всё с рук сходит. Был бы «Спартак» сейчас на таком месте, как при Ваноли, то уже оштрафовали бы Абаскаля за такое. Пока можно бегать, кричать и рассказывать. Просто здесь виден уровень судейства, а не конкретное отношение к «Спартаку», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Спартак» набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице второе место.
Комментарии
- 11 марта 2023
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
19:02
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:49
-
18:44
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:20
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:25
-
17:25
-
17:24
-
17:24
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:07
-
17:04
Партнерский контент