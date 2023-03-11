Абаскаля держали игроки, новый маскот позировал на бровке. Фото победы «Спартака»

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11 марта московский «Спартак» одержал домашнюю победу над воронежским «Факелом» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 3:2.

На 18-й минуте матча нападающий московской команды Квинси Промес открыл счёт, сыграв на добивании после удара Антона Зиньковского. На 42-й минуте Промес оформил дубль, но спустя минуту Хызыр Аппаев отыграл один мяч. На последней минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счёт. На 87-й минуте после передачи Александра Соболева Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперёд.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 40 очков. «Факел» — 14-й с 14 очками.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.