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Глава РПЛ отреагировал на посещаемость матча «Торпедо» — «Урал». На игре было 207 человек

Глава РПЛ отреагировал на посещаемость матча «Торпедо» — «Урал». На игре было 207 человек
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал низкую посещаемость матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Торпедо» и «Уралом» (0:1). Согласно официальным данным, на игру пришли 207 человек.

«Очень грустно. Что с этим делать? Делать так, чтобы людям было удобно. Люди пока не принимают. Известно ли что-то по законопроекту об отмене Fan ID? Мне об этом ничего не известно. Я не занимаюсь законодательством. С теми, с кем общался, вопрос отмены не стоит.

Мы законы не отменяем, не реализуем и не вводим. Мы законы исполняем. Сейчас закон в таком виде, в каком он есть. 207 человек — это катастрофа и печально», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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