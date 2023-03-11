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Абаскаль — о судействе «Спартака»: жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру

Абаскаль — о судействе «Спартака»: жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал своё поведение после финального свистка матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2).

«Поведение после свистка — это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой. Тем не менее я доволен, что игра завершилась в нашу пользу. Эмоции — это обычное дело. Мы просто обижаемся, когда что-то идёт не так», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По ходу встречи между командами судьи отменили гол нападающего красно-белых Александра Соболева, а также назначили спорный 11-метровый удар в концовке первого тайма.

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