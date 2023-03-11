Абаскаль высказался о выступлении Мартинса Перейры в матче с «Факелом» в РПЛ
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль похвалил полузащитника команды Кристофера Мартинса Перейру. Люксембуржец стал автором победного гола в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Мартинс — молодец. Сначала в матчах нам нужна мобильность, нам понадобились футболисты, которые могут заходить в штрафную. Сильная сторона Мартинса в том, что он умеет здорово из центра проникать в штрафную, он здорово чувствует этот момент», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
26-летний Перейра выступает за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами подписано до 2026 года.
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