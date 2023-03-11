«Краснодар» — «Динамо»: Тюкавин вывел гостей вперёд

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Краснодар» и «Динамо». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Игра началась в 19:00 мск. На момент написания новости «Динамо» ведёт в счёте 0:1.

На 19-й минуте Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд.

Матч «Динамо» и «Краснодара» в первом круге Российской Премьер-Лиги завершился нулевой ничьей.

Московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 18 матчей. «Краснодар» находится на девятой строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.