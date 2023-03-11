«Иногда я как призрак». Абаскаль — о своей эмоциональности во время матчей
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил свою эмоциональность в общении с арбитрами во время и после матча с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Почему в предыдущих матчах, когда судьи ошибались, я не был таким эмоциональным? Всё дело в том, что вы не всегда меня видите. Иногда я как призрак! Возможно, дело в том, что температура повышается, поэтому становится жарче», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством команда занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, набрав 40 очков. На первом месте располагается «Зенит» (45), у которого встреча в запасе.
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