Абаскаль прокомментировал первый пропущенный гол «Спартака» в матче с «Факелом»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал первый пропущенный гол команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).
«В последних трёх матчах я выпускал разные сочетания защитников, но не всегда оборона виновата в пропущенном голе. Сегодня мы дали сделать этот прострел. Дело и в психологии, и в недостатке концентрации. В таких матчах, когда у нас есть заметное превосходство, а у соперника два-три момента, мы не можем позволять забивать нам голы», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» продолжает находиться на втором месте в чемпионате России, а «Факел» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.
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