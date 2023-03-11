Абаскаль прокомментировал первый пропущенный гол «Спартака» в матче с «Факелом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал первый пропущенный гол команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).

«В последних трёх матчах я выпускал разные сочетания защитников, но не всегда оборона виновата в пропущенном голе. Сегодня мы дали сделать этот прострел. Дело и в психологии, и в недостатке концентрации. В таких матчах, когда у нас есть заметное превосходство, а у соперника два-три момента, мы не можем позволять забивать нам голы», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» продолжает находиться на втором месте в чемпионате России, а «Факел» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.