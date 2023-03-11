Два удаления и дебютный гол Пиняева — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Локомотив»

Сегодня, 11 марта, завершилась встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный мяч был забит на 11-й минуте — отличился полузащитник Сергей Пиняев с передачи Максима Глушенкова. На 20-й минуте железнодорожники остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Станислав Магкеев. На 60-й минуте за второй «горчичник» был удалён Максим Ненахов, оставивший свою команду доигрывать встречу вдевятером. Несмотря на численное меньшинство, «Локомотив» удержал победу — 1:0.

По итогам встречи «Локомотив» набрал 19 очков, но остался на 13-м месте таблицы РПЛ. «Ахмат», у которого в активе 29 очков, остался на шестом месте. В следующем туре железнодорожники сыграют с «Краснодаром» (18 марта), а грозненцы с «Крыльями Советов» (19 марта).