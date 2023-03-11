«Череда неудач продолжается». Игрок «Факела» Квеквескири — о поражении от «Спартака»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Как я могу оценить? Конечно, отрицательно — мы же проиграли. Мы не добыли ни одного очка, ни трёх. Череда неудач продолжается — это очень обидно.

Наиграли ли хотя бы на одно очко? Сложно после игры оценивать на эмоциях. Надо пересмотреть матч. Понятно, что по игре «Спартак» владел инициативой, но это не всегда значит, что они владели игрой», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

32-летний Квеквескири в 20 матчах нынешнего сезона забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в конце текущей кампании.