«Может, нравится моя борода?» Игрок «Факела» Квеквескири — о словах Абаскаля про барбера

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о судействе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги (победа красно-белых 3:2).

«Может, ему моя борода нравится? Мне попали локтем в подбородок. Я человек, который никогда не симулирует, к тому же сам играю достаточно агрессивно. Я бы никогда не симулировал. Мне попали — я упал. Я дурак, чтобы лежать и симулировать? У нас есть VAR — пусть смотрят. Посмотрели — увидели пенальти», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче между командами за фол на Квеквескири «Факел» заработал право пробить 11-метровый удар. К «точке» подошёл Реда Рабеи, который сравнял счёт — 2:2. Хозяева смогли вырвать победу только на 87-й минуте благодаря голу Мартинса Перейры.

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