«Краснодар» — «Динамо»: хозяева сравняли счёт
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В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Краснодар» и «Динамо». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. На момент написания новости счёт ничейный (1:1).
На 19-й минуте Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд. Спустя пять минут «Краснодар» сравнял счёт усилиями Кади.
Матч «Динамо» и «Краснодара» в первом круге РПЛ завершился нулевой ничьей.
Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 18 матчей. «Краснодар» находится на девятой строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.
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