«Краснодар» — «Динамо»: хозяева сравняли счёт

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Краснодар» и «Динамо». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. На момент написания новости счёт ничейный (1:1).

На 19-й минуте Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд. Спустя пять минут «Краснодар» сравнял счёт усилиями Кади.

Матч «Динамо» и «Краснодара» в первом круге РПЛ завершился нулевой ничьей.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 18 матчей. «Краснодар» находится на девятой строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.