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Промес: мне придётся проставиться перед партнёрами. Без них я бы не забил 100 голов

Промес: мне придётся проставиться перед партнёрами. Без них я бы не забил 100 голов
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свой 100-й мяч в футболке красно-белых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2). В этой встрече нидерландский футболист оформил дубль.

«Придётся проставиться перед командой за 100-й гол? Думаю, у меня будет такая проблема. Без партнёров я бы не смог добиться таких достижений», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам тура «Спартак» набрал 40 очков и закрепился на второй строчке российского чемпионата. «Факел», у которого 14 очков, остался на 14-м месте в зоне вылета. В следующем туре красно-белые сыграют с «Оренбургом», а воронежский клуб с «Сочи». Обе игры пройдут 18 марта.

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