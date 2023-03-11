Промес: хочу ли получить паспорт РФ? Я уже россиянин — с паспортом или без

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о возможной натурализации.

«Сейчас мне трудно сказать что-то о ситуации вокруг меня. Без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодняшний день ситуация такая. Получить паспорт РФ? Я уже россиянин. С паспортом или без — я себя им ощущаю», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» Промес оформил дубль. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2. Первый гол Промеса в матче стал для него сотым в футболке красно-белых. В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» находится на второй строчке турнирной таблицы, а воронежский «Факел» — на 14-й.