Промес: от «Зенита» пять очков, свой матч они не сыграли. «Спартак» в гонке за титул

Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает, что его команда не выбыла из гонки за победу в Российской Премьер-Лиге.

«Мы идём от игры к игре. В таблицу будем смотреть в конце сезона. Нужно концентрироваться на каждой игре. Пять очков до «Зенита», они не сыграли свой матч. Шансы остаются, мы в гонке», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» в 19 матчах чемпионатах России набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице второе место. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 45 очков и имеющий матч в запасе. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга побеждал в РПЛ четыре предыдущих сезона.

В матче с «Факелом» (3:2) Промесу покорился 100-й и 101-й мяч в составе «Спартака».