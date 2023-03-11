Промес: от «Зенита» пять очков, свой матч они не сыграли. «Спартак» в гонке за титул
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает, что его команда не выбыла из гонки за победу в Российской Премьер-Лиге.
«Мы идём от игры к игре. В таблицу будем смотреть в конце сезона. Нужно концентрироваться на каждой игре. Пять очков до «Зенита», они не сыграли свой матч. Шансы остаются, мы в гонке», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» в 19 матчах чемпионатах России набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице второе место. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 45 очков и имеющий матч в запасе. Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга побеждал в РПЛ четыре предыдущих сезона.
В матче с «Факелом» (3:2) Промесу покорился 100-й и 101-й мяч в составе «Спартака».
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