Промес: 100-й гол? Я вошёл в историю «Спартака». Здорово, что родители были со мной
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свой 100-й гол за красно-белых.
«Сегодня для меня особенный день. Мне удалось войти в историю. Мы сегодня победили. Чувствовать поддержку своих родителей на стадионе было особенно отрадно. Обычно они поддерживают меня издалека, но сегодня они были здесь, и это было здорово», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Его команда одержала победу со счётом 3:2.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы. Красно-белые набрали 40 очков в 19 матчах.
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