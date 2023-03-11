Промес: 100-й гол? Я вошёл в историю «Спартака». Здорово, что родители были со мной

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал свой 100-й гол за красно-белых.

«Сегодня для меня особенный день. Мне удалось войти в историю. Мы сегодня победили. Чувствовать поддержку своих родителей на стадионе было особенно отрадно. Обычно они поддерживают меня издалека, но сегодня они были здесь, и это было здорово», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Его команда одержала победу со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы. Красно-белые набрали 40 очков в 19 матчах.