Пять голов и незасчитанный мяч Соболева — в видеообзоре матча «Спартак» — «Факел»

Сегодня, 11 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Владислава Безбородова прозвучал в 16:30 мск.

Первый мяч красно-белые забили на 18-й минуте — отличился нападающий Квинси Промес. На 41-й минуте Промес укрепил преимущество своей команды, оформив дубль. Через две минуты гости сократили отставание — гол забил Хызыр Аппаев с передачи Василия Черова, а на 45+4-й минуте счёт стал равным — с пенальти гол забил Реда Рабеи. Красно-белые вырвали победу только в самой концовке встречи благодаря голу Мартинса Перейры — 3:2.

По итогам тура московский клуб набрал 40 очков и закрепился на втором месте турнирной таблицы. «Факел» с 14 очками остался на 14-й позиции в зоне вылета. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а воронежский клуб с «Сочи». Обе встречи пройдут 18 марта.