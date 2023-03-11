Джикия — о россиянах в составе «Спартака»: победы есть? Есть. Какие могут быть вопросы?

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал тенденцию на стартовый состав, состоящий практически из россиян, которую московский клуб практикует после начала второй части сезона.

«О чём говорит тенденция с составом практически из россиян? Победы есть? Есть. Какие ещё могут быть вопросы?» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Спартак» после возобновления сезона обыграл в двухматчевом противостоянии Фонбет Кубка России «Локомотив» (2:1; 4:2), а в Российской Премьер-Лиге сыграл вничью с «Уралом» и переиграл «Факел» (3:2).

29-летний Джикия принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.