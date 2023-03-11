Георгий Джикия: приятно, что за сборную России могут сыграть десять спартаковцев

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что в расширенный состав сборной России на мартовские сборы попали десять игроков красно-белых.

«Приятно, что за сборную России могут сыграть десять спартаковцев. Ребята все стараются, и их работа видна. Понятное дело, что список слишком расширен. Возможно, не все десять человек поедут, но всё равно приятно. Ребята видят, что они работают», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В состав сборной России вошли вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов и Никита Чернов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Михаил Игнатов и нападающий Александр Соболев.