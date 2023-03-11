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Краснодар — Динамо. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Краснодар» — «Динамо»: Кади вывел хозяев вперёд

«Краснодар» — «Динамо»: Кади вывел хозяев вперёд
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В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Краснодар» и «Динамо». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. На момент написания новости «Краснодар» ведёт в счёте (2:1).

На 19-й минуте Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд. Спустя пять минут «Краснодар» сравнял счёт усилиями Кади. На 68-й минуте Кади оформил дубль.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 18 матчей. «Краснодар» находится на девятой строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.

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