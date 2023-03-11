Арбитр Федотов прокомментировал спорное удаление Нгамалё в игре с «Краснодаром»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Динамо» Муми Нгамалё в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Момент с удалением Нгамалё пограничный. Тут можно и объяснить, почему удаление правильное, и наоборот – заявить, что это жёлтая. Но Любимова в этом решении надо поддержать. Он был в хорошей позиции и всё видел. Видел то, что нам не показали – с такими повторами невозможно ничего понять: там либо сам арбитр всё загораживает, либо камеру не ту для повтора выбрали. Так что ориентируемся не на ужасные повторы, а на позицию судьи», — сказал Федотов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Нгамалё получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча.
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