Арбитр Федотов прокомментировал спорное удаление Нгамалё в игре с «Краснодаром»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Динамо» Муми Нгамалё в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Момент с удалением Нгамалё пограничный. Тут можно и объяснить, почему удаление правильное, и наоборот – заявить, что это жёлтая. Но Любимова в этом решении надо поддержать. Он был в хорошей позиции и всё видел. Видел то, что нам не показали – с такими повторами невозможно ничего понять: там либо сам арбитр всё загораживает, либо камеру не ту для повтора выбрали. Так что ориентируемся не на ужасные повторы, а на позицию судьи», — сказал Федотов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Нгамалё получил прямую красную карточку на 59-й минуте матча.