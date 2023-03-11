«Тяжелейшие три очка». Галактионов — о победе «Локомотива» вдевятером в игре с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. К 60-й минуте встречи железнодорожники играли вдевятером после удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова.
«Это был очень трудный, тяжёлый матч, особенно с учётом удалений. Мы постарались внести в игру определённые нюансы с точки зрения перестроения. Мы добавили на поле игроков, которым нужно было перекрывать зоны, через которые атаковал «Ахмат».
Мы знаем свои сильные и свои слабые стороны. Это тяжелейшие три очка с хорошей командой, которая прекрасно готова. Это волевая победа. Игра может складываться по-разному, что-то может получаться, что-то — нет. Сегодня произошли удаления. Но то, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно, духовито, характерно, играли все вместе — это дорогого стоит. Поэтому эта победа очень важная», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.
- 11 марта 2023
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