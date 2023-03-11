Квинси Промес с родителями отпраздновал победу «Спартака» над «Факелом»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:2), отпраздновал победу в игре, а также 101-й забитый мяч в составе красно-белых вместе со своими родителями, посетившими встречу. Совместная фотография семьи Промеса опубликована в телеграм-канале «Спартака».
Отметим, что 31-летний Квинси Промес стал первым иностранцем в истории московского клуба, которому покорилась отметка в 100 забитых мячей за команду. Ранее подобной результативностью отмечались лишь россияне.
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до конца следующего сезона. Он выступает за команду с 2014 года, но с 2018 по 2021-й был футболистом «Аякса» и «Севильи».
Квинси Промес сыграл в баскетбол с детьми. Видеоролик:
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