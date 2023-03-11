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«Я не тренер сборной». Галактионов — о невызове Лантратова в состав национальной команды

«Я не тренер сборной». Галактионов — о невызове Лантратова в состав национальной команды
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, заслуживает ли голкипер московского клуба Илья Лантратов вызова в сборную России. Напомним, недавно тренерский штаб национальной команды огласил расширенный список игроков на мартовский сбор, в который вратарь не попал.

«С одной стороны, как тренеру клуба мне бы хотелось вызова игрока в сборную. И мы будем стараться, чтобы наши футболисты показывали яркую и качественную игру. Я не тренер сборной, поэтому не имею права отвечать на этот вопрос. Есть тренерский штаб национальной команды, который определяет сегодняшний состав. Уже объявили расширенный список игроков, из которого будут выбирать окончательный состав», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

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