«Я не тренер сборной». Галактионов — о невызове Лантратова в состав национальной команды

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, заслуживает ли голкипер московского клуба Илья Лантратов вызова в сборную России. Напомним, недавно тренерский штаб национальной команды огласил расширенный список игроков на мартовский сбор, в который вратарь не попал.
«С одной стороны, как тренеру клуба мне бы хотелось вызова игрока в сборную. И мы будем стараться, чтобы наши футболисты показывали яркую и качественную игру. Я не тренер сборной, поэтому не имею права отвечать на этот вопрос. Есть тренерский штаб национальной команды, который определяет сегодняшний состав. Уже объявили расширенный список игроков, из которого будут выбирать окончательный состав», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.
- 11 марта 2023
-
22:16
-
22:15
-
22:03
-
21:57
-
21:50
-
21:48
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:12
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:53
-
20:49
-
20:39
-
20:28
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:13
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:57
-
19:51