«Я не тренер сборной». Галактионов — о невызове Лантратова в состав национальной команды

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, заслуживает ли голкипер московского клуба Илья Лантратов вызова в сборную России. Напомним, недавно тренерский штаб национальной команды огласил расширенный список игроков на мартовский сбор, в который вратарь не попал.

«С одной стороны, как тренеру клуба мне бы хотелось вызова игрока в сборную. И мы будем стараться, чтобы наши футболисты показывали яркую и качественную игру. Я не тренер сборной, поэтому не имею права отвечать на этот вопрос. Есть тренерский штаб национальной команды, который определяет сегодняшний состав. Уже объявили расширенный список игроков, из которого будут выбирать окончательный состав», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.