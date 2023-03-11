Арбитр Федотов: второй гол «Краснодара» в ворота «Динамо» засчитан верно

Российский арбитр Игорь Федотов рассказал, верно ли был засчитан второй гол «Краснодара» в ворота «Динамо» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 3:1.

«Второй гол «Краснодара» в ворота «Динамо» засчитан верно. Да, игрок хозяев Мозес находился в офсайде в момент удара, но обзор Шунину перекрывал не он, а два защитника «Динамо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Благодаря победе «Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на седьмое место турнирной таблицы российского чемпионата. «Динамо», у которого в активе 32 очка, осталось на четвёртой строчке. В следующем туре «быки» сыграют с «Локомотивом», а «Динамо» с «Уралом». Обе встречи пройдут 18 марта.