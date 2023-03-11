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Кварацхелия забил гол «Аталанте», находясь в окружении восьми футболистов

Кварацхелия забил гол «Аталанте», находясь в окружении восьми футболистов
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Сегодня, 11 марта, проходит матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» принимает «Аталанту». На 60-й минуте встречи счёт открыл грузинский вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия с передачи нападающего Виктора Осимхена.

Хвича Кварацхелия прорвался к воротам с левого фланга, сделал два ложных замаха, после чего точно пробил в верхний угол ворот, находясь в окружении восьми игроков соперника. Для 22-летнего футболиста это 10-й мяч в рамках Серии А.

«Наполи» является лидером итальянского чемпионата, имея в активе 65 очков. В случае победы команда Лучано Спаллетти оторвётся от ближайшего преследователя, миланского «Интера», на 18 очков. «Аталанта», у которой 42 очка, находится на шестой строчке турнирной таблицы.

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