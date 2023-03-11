Капитан «Факела» Магаль: наиграли на ничью. Мы должны были раскрыться против «Спартака»?

Защитник и капитан воронежского «Факела» Руслан Магаль подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Мы наиграли на ничью со «Спартаком». Почему нет? Мы оборонялись нижним блоком? Против нас играла вторая команда чемпионата России. Играли так, как могли. Мы, что, должны были раскрыться против «Спартака»? Нормально мы играли низким блоком. Забили два мяча, чуть недотерпели. Что ещё?» — сказал Магаль в интервью «РБ Спорт».

Матч завершился победой «Спартака» со счётом 3:2. На 18-й минуте матча нападающий хозяев Квинси Промес открыл счёт, сыграв на добивании после удара Антона Зиньковского. На 42-й минуте Промес оформил дубль, но спустя минуту Хызыр Аппаев отыграл один мяч. На последней минуте первого тайма Реда Рабеи сравнял счёт. На 87-й минуте после передачи Александра Соболева Кристофер Мартинс вывел «Спартак» вперёд.