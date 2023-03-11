Борис Игнатьев — о Дзюбе: самый опытный в «Локомотиве». Лучше кандидатуры на капитана нет

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал факт ношения капитанской повязки форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой в матче с «Ахматом» (1:0) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Дзюба с капитанской повязкой? Он самый опытный в команде. Капитан – это не тот, кто больше матчей провёл. Главное, чтобы капитан был проводником идей и мыслей главного тренера на поле. Кто, как не Дзюба, может подсказать, указать, одёрнуть? Все его рекомендации будут восприняты хорошо. Поэтому лучше его кандидатуры в данной ситуации нет. Может, ещё Миранчук, потому что своим отношением к делу он имеет полное право претендовать на повязку.

У Артёма не получилось забить «Ахмату»? С точки зрения готовности, двигательной активности он пока сыроват. Это понятно. Нельзя, не тренируясь, быть на сто процентов готовым во всех компонентах. А он только начал», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».