«Локо» с Галактионовым набрал шесть очков в двух матчах РПЛ — больше, чем в 10 предыдущих
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов привёл команду к двум победам в матчах Российской Премьер-Лиги из двух возможных. Под руководством нового главного тренера железнодорожники за два матча РПЛ набрали больше очков (6), чем за 10 предыдущих (4). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Напомним, первую половину сезона Галактионов провёл на посту главного тренера «Пари НН». Он подписал контракт с «Локомотивом» в ноябре 2022 года, успев провести до двух матчей РПЛ четыре в Фонбет Кубке России (победа, три поражения).
Благодаря уверенному старту «Локомотив» набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место. В следующем матче команда Галактионова сыграет с «Акроном» в Фонбет Кубке России (14 марта).
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