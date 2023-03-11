Бубнов — об отменённом голе Соболева: если Безбородов видел эпизод, это его ошибка?

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2).

«Спартак», как я и предполагал, имел игровое преимущество в домашнем матче с «Факелом». Забил три, мог и ещё результативнее сыграть. С атакой в целом всё в порядке — команда хорошо действовала против «Урала» и в очередной игре. В противостоянии с воронежским клубом дело вообще пахло разгромом, но после двух мячей Квинси Промеса красно-белые умудрились дважды пропустить до перерыва.

Сперва Даниил Хлусевич упустил игрока, последовала передача на опережение, и в финале атаки здорово сыграл нападающий «Факела» Хызыр Аппаев. Затем спартаковцы пропустили с пенальти — неосторожно сыграл Данил Пруцев в своей штрафной. Любопытно, что судья Владислав Безбородов, который прекрасно видел момент, изначально не приметил никаких нарушений и разрешил продолжить встречу.

Эпизод, казалось бы, уже был заигран, игроки «Факела» не протестовали. Но в дело вмешался VAR, и Владислав Безбородов отправился смотреть повтор. В итоге рефери своё изначальное решение поменял. И здесь появляются вопросы: если арбитр хорошо видел момент и показал, что фола не было, а потом решение поменял, то это была его ошибка, получается?

По большом счёту такого уж акцентированного удара, как иногда бьют локтями в лицо, здесь не было. Эпизод, кстати, вызвал ярость главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который едва ли не побежал разбираться с судьями, что его точно не красит. Испанца помогли удержать футболисты и, возможно, спасли его от красной карточки.

После перерыва «Спартак» владел преимуществом и в конечном итоге сумел вырвать победу. Сработала замена — Абаскаль бросил в бой Кристофера Мартинса, который воспользовался передачей Александра Соболева. Но в итоге матч получился тяжёлым, обыгрывать на своём поле «Факел» надо было куда увереннее. Пока же обращают на себя внимание проблемы московской команды в обороне. Четыре пропущенных мяча за две игры — это много», — приводит слова Бубнова Sportbox.