Гладилин — о матче «Спартака»: неправильно, что Абаскаль перевёл свою вину на судью

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин опроверг заговор против красно-белых после тяжёлой победы над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я считаю, что разговоры о судействе, о заговорах – это от лукавого. Нет этого. Если кто-то ошибся, он признаётся в этом, как Мешков, который после матча с «Уралом» заявил, что рано свистнул. Нет сейчас такого, чтобы кого-то плавили, кому-то помогали, что есть какие-то указания. Это всё в голове. Это оправдание, которое у меня вызывает раздражение.
Сомнительный пенальти в ворота «Спартака»? Никто умышленно это не делает. Есть VAR, помощники, которые смотрят эпизод по видео. Один судья такие вопросы сейчас не решает. Я к этому отношусь спокойно.
Эмоциональная реакция Абаскаля на судейство? Он молодой. Ведя 2:0, надо было не сидеть на лавочке, а подсказать, чтобы футболисты спокойно играли. А когда счёт стал 2:2 и Абаскаль чуть второй ляп не получил в виде потери очков, сразу задёргался. Это его вина. А он стал её переводить на судью. Это неправильно», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
Абаскаль – о судействе: жаль, что барбер может повлиять на игру
- 11 марта 2023
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