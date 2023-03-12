Transfermarkt опубликовал сборную из самых дорогих игроков мира

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих футболистов в мире. На первом месте в списке оказался нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, которого оценили в € 180 млн. Общая стоимость команды — € 1,17 млрд.
Полностью сборная выглядит следующим образом: Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, € 60 млн) — Маттейс де Лигт («Бавария», € 70 млн), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», € 75 млн), Рубен Диаш («Манчестер Сити», € 75 млн) — Педри («Барселона», € 100 млн), Джамал Мусиала («Бавария», € 100 млн), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, € 110 млн), Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 120 млн) — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», €170 млн), Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн).
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
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