Поттер — о Мудрике: он молодой игрок, у которого не так много опыта. Но всё впереди

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после победы над «Лестером» (3:1) в матче 27-го тура Премьер-лиги поделился мнением о серии команды из трёх побед, а также высказался о выступлении вингера Михаила Мудрика, который отдал голевую передачу в игре с «лисами».
«Это была действительно хорошая неделя. Три победы. Мы показали решительную игру с «Лидсом», а затем с «Боруссией», и теперь сегодня. Игроки показали действительно хорошее выступление, потому что в Премьер-лиге никогда не бывает просто, поэтому я очень рад за них. Также я рад за болельщиков, они были фантастическими.
Мудрик? Он молодой игрок, у которого не так много опыта, но всё впереди. С каждой игрой он будет только прогрессировать. Его отношение к делу просто фантастическое, он хочет работать на команду. Я рад, что он отдал голевую передачу и помог нам одержать победу», — приводит слова Поттера Football.London.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
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