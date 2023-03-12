Гвардиола: Холанд должен забивать по пять голов в каждой игре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 27-го тура Премьер-лиги поделился мнением о нападающем Эрлинге Холанде, гол с пенальти которого принёс его команде победу.

«Он должен забивать по пять голов в каждой игре, и если он этого не делает, то он окажется под давлением (улыбается). На него не оказывается никакого давления, потому что пока он проводит невероятный сезон.

Одним из его самых больших качеств, который я обнаружил, является тот факт, что он никогда не упускает своего… Он может упустить один шанс, но он никогда не впадёт в депрессию из-за этого, не загрустит. Он всегда мыслит позитивно, потому что знает, что у него будет шанс и он им воспользуется. Это невероятное качество для футболиста.

Его жизнь неизменно будет связана с попаданием мяча в сетку. Если он не забивает один-два гола, люди начинают говорить, что он уже не тот. Но он всегда «тот», и цифры говорят сами за себя — его количество мячей, которые он забил в чемпионате, хотя сейчас только март», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ