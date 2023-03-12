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Килиан Мбаппе стал автором 3000-го гола «ПСЖ» в чемпионате Франции

Килиан Мбаппе стал автором 3000-го гола «ПСЖ» в чемпионате Франции
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал автором 3000-го гола команды в высшем дивизионе Франции, сообщается в «твиттере» OptaJean.

«ПСЖ» стал 12-м клубом в истории турнира, которому это удалось сделать. Для этого парижанам понадобилось 1858 матчей. только «Марсель» (1801) и «Сент-Этьен» (1816) достигли этого результата при меньшем количестве игр.

Напомним, Мбаппе забил победный гол в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1).
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 3 результативные передачи.

По итогам встречи «ПСЖ» набрал 66 очков и увеличил отрыв от идущего на втором месте «Марселя» до 11 очков. В следующем туре парижский клуб сыграет с «Ренном».

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