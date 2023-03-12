Килиан Мбаппе стал автором 3000-го гола «ПСЖ» в чемпионате Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал автором 3000-го гола команды в высшем дивизионе Франции, сообщается в «твиттере» OptaJean.
«ПСЖ» стал 12-м клубом в истории турнира, которому это удалось сделать. Для этого парижанам понадобилось 1858 матчей. только «Марсель» (1801) и «Сент-Этьен» (1816) достигли этого результата при меньшем количестве игр.
Напомним, Мбаппе забил победный гол в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1).
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 3 результативные передачи.
По итогам встречи «ПСЖ» набрал 66 очков и увеличил отрыв от идущего на втором месте «Марселя» до 11 очков. В следующем туре парижский клуб сыграет с «Ренном».
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
- 12 марта 2023
-
02:28
-
01:43
-
01:21
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:18
-
00:16
-
00:09
-
00:06
- 11 марта 2023
-
23:40
-
23:23
-
23:10
-
23:09
-
23:03
-
23:02
-
22:54
-
22:50
-
22:39
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
22:15
-
22:03
-
21:57
-
21:50
-
21:48
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:29