Генич: если встречу Дзюбу, скажу: «Привет. Давай бей». Заявление писать не побегу

Известный комментатор и журналист Константин Генич ответил на вопрос, что сделает, если встретится с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Ранее футболист заявил, что может вспылить, если встретит Генича.
«Что скажу Дзюбе, если встречу его? «Ну, привет, давай бей. Или что ты мне хотел сказать в лицо? Ты хочешь, чтобы я тебе то же самое сказал, что я сказал за спиной? Ты хочешь меня бить?» Понятно, что в драке он сильнее, он натренированнее и мощнее. И кулак у него больше. И что дальше-то? Не побегу заявление писать точно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».
Напомним, Дзюба и Генич поспорили, сможет ли форвард «Зенита» Иван Сергеев забить восемь голов в минувшем сезоне РПЛ. Константин придал этому спору медийную огласку. В итоге Сергеев забил 10 мячей, а Артём заявил, что не спорил с Геничем на что-то конкретное, и назвал комментатора «жёлтой прессой».
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