Алексей Попов: 207 зрителей для Премьер-Лиги — это позор

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал посещаемость игры «Торпедо» — «Урал» (0:1) в рамках 19-го тура РПЛ. Игру посетило 207 зрителей.

«Это говорит о том, что был снегопад, люди были не готовы смотреть на команду, идущую на последнем месте. Хотя все говорят о том, что у «Торпедо» одни из самых лучших и преданных болельщиков, что они готовы рвать жилы ради клуба. Но, видимо, не в данной ситуации, всё-таки результат очень важен. Но, естественно, 207 зрителей для Премьер-Лиги — позор.

Если с Fan ID пришло 20 тысяч человек на «Зенит», наверное дело не в «паспорте болельщика». Писали, что сгоняли бюджетников? Они ведь тоже могут не прийти. У клуба, конечно, огромный ресурс, но я не знаю, как можно загнать на трибуны 20 тысяч болельщиков. Это всё равно показатель. Во Второй лиге ходят по 2-3 тысячи болельщиков на свои команды. А тут 200 человек на «Торпедо», у которого колоссальная история», — приводит слова Попова «РБ Спорт».