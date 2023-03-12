Президент «Оренбурга»: выкуп Мансильи — непростая катавасия, но мы идём к этому

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с выкупом контракта вингера Брайана Мансильи.

«Мы работаем над этим. Я уже говорил, что это непростая катавасия, но мы хотели бы выкупить Мансилью и идём к этому», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

25-летний аргентинский полузащитник Брайан Мансилья выступает в составе «Оренбурга» на правах аренды из аргентинского «Расинга». Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне Брайан Мансилья провёл 17 матчей в составе «Оренбурга», отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс. «Оренбург» находится на восьмом месте в Российской Премьер-Лиге.