Дмитрий Гунько: все судьи запутались в правилах, дух игры напрочь потерялся

Бывший тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Потерялся напрочь дух игры, но есть чёткие правила, и теперь назначаются пенальти за нарушения за пределами поля. Как по мне, все запутались в правилах. Всё там гораздо проще. Люди, которые понимают в футболе, могут всё видеть невооруженным взглядом, и не надо никакого VAR, всё видно по телевизионной картинке. Такая ситуация в шахматах называется цугцванг, любой последующий ход ухудшает ситуацию. Судьи должны не усложнять, а упрощать понимание эпизодов», — сказал Гунько в интервью «РБ Спорт».

«Спартак» планирует обратиться в Экспертно-судейскую комиссию после матча 19-го тура чемпионата России с «Факелом» (3:2).