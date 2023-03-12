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Дмитрий Гунько: все судьи запутались в правилах, дух игры напрочь потерялся

Дмитрий Гунько: все судьи запутались в правилах, дух игры напрочь потерялся
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Бывший тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Потерялся напрочь дух игры, но есть чёткие правила, и теперь назначаются пенальти за нарушения за пределами поля. Как по мне, все запутались в правилах. Всё там гораздо проще. Люди, которые понимают в футболе, могут всё видеть невооруженным взглядом, и не надо никакого VAR, всё видно по телевизионной картинке. Такая ситуация в шахматах называется цугцванг, любой последующий ход ухудшает ситуацию. Судьи должны не усложнять, а упрощать понимание эпизодов», — сказал Гунько в интервью «РБ Спорт».

«Спартак» планирует обратиться в Экспертно-судейскую комиссию после матча 19-го тура чемпионата России с «Факелом» (3:2).

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