Конте: для нас финишировать в первой четвёрке — всё равно что выиграть АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после победы над «Ноттингем Форест» (3:1) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги заявил, что для его команды попадание в четвёрку сильнейших по итогам чемпионата равносильно завоеванию титула.

«Для нас финишировать в первой четвёрке — всё равно что выиграть Премьер-лигу. Это случилось в прошлом сезоне, и я говорил, что это чудо. В этом сезоне будет намного сложнее, в гонке участвует много команд, и на данный момент доступно только одно место.

«Ливерпуль» является нашим конкурентом в этой гонке. «Ньюкасл» отличается от самого себя прошлого сезона, они вложили много денег, и у них сильная команда. Я не исключаю «Челси» из борьбы, потому что у «Челси» есть шанс выиграть последние 11 или 12 игр подряд, потому что их состав очень сильный.

Лучший клуб смотрит на себя. Мы должны сосредоточиться на своём пути и стараться делать всё возможное до конца сезона, и тогда мы увидим, какой позиции мы можем достичь», — приводит слова Конте Reuters.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в таблице АПЛ, набрав 48 очков в 27 матчах. Идущий пятым «Ливерпуль» отстаёт от лондонцев на шесть очков, но имеет игру в запасе.