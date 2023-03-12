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BBC показал лучшие моменты матчей АПЛ без комментариев. Эксперты бойкотируют канал

BBC показал лучшие моменты матчей АПЛ без комментариев. Эксперты бойкотируют канал
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Телеканал BBC показал лучшие моменты матчей 27-го тура английской Премьер-лиги без комментариев.

Канал извинился за отсутствие комментариев, после чего включил нарезку с шумом стадиона. Ранее ВВС уволил Гари Линекера после критики правительства с его стороны. Экс-футболист сравнил иммиграционную политику Британии с политикой Германии эпохи нацизма. Причиной стало стремление министров запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам. Он назвал их действия жестокой политикой, направленной против наиболее уязвимых людей.

Эксперты Алан Ширер, Иан Райт и Алекс Скотт отказались участвовать в передачах телеканала, поддержав Линекера, а ряд футболистов английской Премьер-лиги решили бойкотировать послематчевые интервью.

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