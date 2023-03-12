Стрепетов: «Зенит» должен хорошо настроиться, «Химки» борются за выживание

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от встречи петербургского клуба с «Химками» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я считаю, что настрой на игру у «Зенита» должен быть очень хорошим, потому что нынешние «Химки» для нас — загадка. Это новая команда, с таким агрессивным, эмоциональным тренером, он пытается зарядить этим своих футболистов. «Химки» борются за выживание, а это очень опасно, у них нет права на ошибку. Любое очко — на вес золота. Так что тренерскому штабу во главе с Семаком надо очень хорошо подготовиться, изучить соперника. Но если «Зенит» сыграет в ту силу, как это было с «Пари НН» — уверенно, мощно, красиво, если на поле вновь появятся лидеры, которые ведут игру, то петербургский клуб, конечно, фаворит этого матча.
Стоит ли «Зениту» проводить ротацию? Нет, я считаю, что играть должен оптимальный состав. Мы не должны давать ни малейшего шанса соперникам в попытках нас догнать. Задел должен быть ещё больше! Из каких-то перестановок возможна только ротация Кассьерра — Сергеев, остальное всё уже «расписано».
Какой посещаемости жду? Я думаю, 15 тысяч максимум. И это будет хорошим результатом. На первый матч пришло почти 20, но там была долгая пауза, люди соскучились. А сейчас пойдут только совсем ярые поклонники футбола», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».
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