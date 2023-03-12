Президент «Торпедо»: шансы остаться в РПЛ есть, исхожу из турнирной таблицы
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос о шансах команды остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона.
«Каковы шансы «Торпедо» остаться в РПЛ? Не уверен, не могу сказать. Считаю, что шансы есть. Исхожу из турнирной таблицы. В каком состоянии достался клуб? Я считаю, что лучше спрашивать у Ильи Леонидовича Геркуса. Он всё сказал», — приводит слова Савина «РБ Спорт».
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» уступило екатеринбургскому «Уралу» с минимальным счётом. В следующем матче автозаводцы встретятся с «Пари Нижний Новгород». В нынешнем сезоне чемпионата России «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав семь очков.
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