Президент «Торпедо»: шансы остаться в РПЛ есть, исхожу из турнирной таблицы

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос о шансах команды остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона.

«Каковы шансы «Торпедо» остаться в РПЛ? Не уверен, не могу сказать. Считаю, что шансы есть. Исхожу из турнирной таблицы. В каком состоянии достался клуб? Я считаю, что лучше спрашивать у Ильи Леонидовича Геркуса. Он всё сказал», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» уступило екатеринбургскому «Уралу» с минимальным счётом. В следующем матче автозаводцы встретятся с «Пари Нижний Новгород». В нынешнем сезоне чемпионата России «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав семь очков.