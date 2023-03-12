Соболев: надеюсь, на матче Россия — Ирак будет полный стадион. Тем более Fan ID нет
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Российский нападающий Александр Соболев поделился ожиданиями от атмосферы на товарищеском матче сборных России и Ирака.
«Игра с Ираком пройдёт дома впервые за полтора года. Надеюсь, будет полный стадион. Тем более Fan ID нет. Я соскучился по ощущению полного стадиона. Последний раз я ощущал это в Воронеже в прошлом году. По сути, кубковое дерби с ЦСКА в феврале 2020 года было последним при полностью полных трибунах на нашем стадионе. Ну и финал Кубка в «Лужниках» классный был», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча в гостях. Команда обыграла сборную Кыргызстана (2:1), а также сыграла вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0).
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