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Дзюба — о победе над «Ахматом»: получили глупые удаления, но отработали за всех

Дзюба — о победе над «Ахматом»: получили глупые удаления, но отработали за всех
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0), несмотря на удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова.

«Героическая победа, которая показывает, что у «Локомотива» есть характер и мы идём по правильному пути. Хочу поздравить весь «Локомотив», всех ребят, это очень важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха — он умничка, в очередной раз всем всё доказал. Вообще все ребята — красавцы. Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов. Думаю, ребята задумаются и в следующих матчах помогут нам. Бывает: молодость, эмоции горячие, ничего страшного», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
11 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Пиняев – 11'
Удаления: нет / Магкеев – 20', Ненахов – 60'
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