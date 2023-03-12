Дзюба — о победе над «Ахматом»: получили глупые удаления, но отработали за всех

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0), несмотря на удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова.

«Героическая победа, которая показывает, что у «Локомотива» есть характер и мы идём по правильному пути. Хочу поздравить весь «Локомотив», всех ребят, это очень важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха — он умничка, в очередной раз всем всё доказал. Вообще все ребята — красавцы. Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов. Думаю, ребята задумаются и в следующих матчах помогут нам. Бывает: молодость, эмоции горячие, ничего страшного», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».