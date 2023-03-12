Дзюба — о победе над «Ахматом»: получили глупые удаления, но отработали за всех
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0), несмотря на удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова.
«Героическая победа, которая показывает, что у «Локомотива» есть характер и мы идём по правильному пути. Хочу поздравить весь «Локомотив», всех ребят, это очень важная победа для становления нашего коллектива. Выиграли ввосьмером плюс Илюха — он умничка, в очередной раз всем всё доказал. Вообще все ребята — красавцы. Да, удаления получили глупые, но мы отработали за пацанов. Думаю, ребята задумаются и в следующих матчах помогут нам. Бывает: молодость, эмоции горячие, ничего страшного», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Комментарии
- 12 марта 2023
-
11:48
-
11:45
-
11:25
-
11:24
-
11:24
-
11:10
-
11:05
-
10:55
-
10:51
-
10:50
-
10:47
-
10:25
-
10:23
-
10:21
-
10:02
-
10:01
-
09:50
-
09:45
-
09:39
-
09:37
-
09:27
-
09:12
-
07:00
-
04:48
-
04:36
-
03:25
-
02:28
-
01:43
-
01:21
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:32
-
00:29
-
00:18
Партнерский контент