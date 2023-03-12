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Тарханов: если «Урал» будет играть так же, как с «Торпедо», то может войти в пятёрку

Тарханов: если «Урал» будет играть так же, как с «Торпедо», то может войти в пятёрку
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу екатеринбургского клуба в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0).

«Команда сегодня выглядела лучше, чем «Торпедо», хотя было плохое поле. Уровень игроков и игры у екатеринбуржцев был выше, поэтому они и выиграли. Хотя в концовке, конечно, могли и ничью заработать, был хороший момент у Жажи.

У «Урала» 25 очков, первая восьмёрка уже рядом. Если команда будет так же играть, то, наверное, может даже в пятёрку зайти, потому что в таблице уже всё рядом», – приводит слова Тарханова Metaratings.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков в 19 матчах.

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