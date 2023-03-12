«Лидс» установил цену в £ 30 млн за вратаря Меслье

«Лидс Юнайтед» будет готов продать 23-летнего французского вратаря Илана Меслье в случае вылета из английской Премьер-лиги.

Как сообщает Football Insider, голкипер не намерен оставаться в клубе в случае вылета из высшего английского дивизиона. На фоне этого желания руководство «Лидс Юнайтед» определило сумму, за которую в клубе будут готовы расстаться с футболистом. «Лидс» желает получить не менее £ 30 млн (€33,9 млн) за молодого и перспективного вратаря.

Илан Меслье выступает за английский клуб с сезона-2019/2020. Вместе с «Лидсом» француз стал победителем Чемпионшипа и поднялся в АПЛ.

В текущем сезоне АПЛ «Лидс Юнайтед» занимает предпоследнее, 19-е место, набрав 23 очка в 26 матчах. Меслье сыграл в основном составе во всех 26 встречах.