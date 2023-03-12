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Воспитанник «Зенита» Башкиров перешёл в финский «ВПС»

Воспитанник «Зенита» Башкиров перешёл в финский «ВПС»
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Российский полузащитник Евгений Башкиров перешёл в финский клуб «Ваасан Паллосеура» («ВПС»). Об этом сообщается на сайте клуба.

Башкиров присоединился к команде в качестве свободного агента. Контракт с 31-летним игроком подписан до конца 2024 года.

Евгений является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Из родного клуба игрок перешёл в «Томь», а затем выступал за самарские «Крылья Советов», казанский «Рубин» и «Заглембе Любин» из Польши.

В ближайших товарищеских матчах «Вассан Паллосеура» встретится с «КПВ» и «Яро». Сезон высшей лиги чемпионата Финляндии начнётся в апреле. В 1-м туре соревнований команда Башкирова сыграет с «Лахти». В предыдущем сезоне чемпионата Финляндии «ВПС» занял десятое место, набрав 22 очка в 22 матчах.

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